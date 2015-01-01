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मारपीट:दलित महिला काे अगवा कर 2 युवकों ने रेप किया, मारपीट कर सुनसान सड़क पर फेंका

पट्टी42 मिनट पहले
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तरुण कपूर |पट्टी तहसील के गांव मुगलवाला में 3 दिन पहले कार सवार 2 युवकों ने एक दलित महिला को नशीली दवाई सुंघाकर अगवा कर लिया और फिर फिरोजपुर ले जाकर शारीरिक संबंध बना डाले। आरोपी उसी रात महिला को गांव मुगलवाला में मारपीट करके छोड़ गए। पुलिस को इस संबंध में बताने पर महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई की

बजाय राजीनामा के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सरकारी अस्पताल में इलाजरत महिला ने बताया कि 3 दिन पहले सुबह 8 बजे वह घर से पट्टी में काम करने के लिए पैदल जा रही थी। इसी बीच गांव कुल्ला के पास मोड़ पर पीछे से वरना कार में आए गांव के ही 2 लड़कों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया और नशीली दवाई सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसे जब होश आया तो अनजान जगह पर थी। दोनों युवकों ने उससे

शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपियों ने उसे पीटा आैर रात 11 बजे गांव के बाहर सुनसान जगह छोड़कर भाग गए। वहां से आते समय उसे पता चला कि वह उसे फिरोजपुर ले गए थे। आरोपियों उसे यहां छोड़ते वक्त धमकाया कि पुलिस को बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। वह अर्द्ध-बेहोशी की हालत में पैदल घर पहुंची और पति को आपबीती सुनाई। सुबह उन्होंने पुलिस थाना कच्चा-पक्का में

दोनों युवकों के नाम-पते बताकर कार्रवाई की मांग की, मगर पुलिस ने उन्हें चुप रहने के लिए दबाव डाला। दो दिन तक सुनवाई न होने पर उन्होंने देहाती मजदूर सभा के प्रधान कामरेड हरजिंदर सिंह और कामरेड सविंदर सिंह से संपर्क किया। इसके बाद दोनों नेता उन्हें लेकर थाने पहुंचे और इंसाफ की मांग की। देहाती मजदूर सभा के प्रधान कामरेड हरजिंदर सिंह और कामरेड सविंदर सिंह ने कहा है कि सभा की ओर से पुलिस को 5 दिन का समय दिया है, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो सभा थाने के बाहर धरना देने के लिए मजबूर होगी।

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