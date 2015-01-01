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अखंड पाठ:गुरुद्वारा बीबी रजनी में किसानों के समर्थन में अरदास अखंड पाठ साहिब के डाले भोग, दिनभर चला लंगर

पट्टीएक घंटा पहले
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रेलवे स्टेशन पट्टी के सामने गुरुद्वारा बीबी रजनी जी में किसानों के समर्थन में अखंड पाठ के भोग डाले और किसानों की सुरक्षा को लेकर अरदास की गई। ज्ञानी हीरा सिंह और दिलबाग सिंह ने संगत को गुरुबानी सुनाकर निहाल किया। कमेटी के प्रधान बलबीर सिंह ने कहा कि किसानों और सरबत के भले के अरदास की गई है, जबकि दिनभर लंगर लगाया गया। इस दौरान बलवंत सिंह, निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह, कुलविंदर मौजूद थे।

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