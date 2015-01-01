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मारपीट:पट्टी में तफ्तीश करने गई पुलिस टीम काे बनाया बंधक

पट्टी22 मिनट पहले
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  • पुलिस अगवा युवक के बारे में पूछताछ करने गई थी, परिवार ने लगाए मारपीट के आरोप

पट्टी सिटी के वार्ड-4 में एक युवक के अगवा होने पर तफ्तीश करने गई पुलिस टीम को परिवार के लोगों ने घेरा और देर तक बंधक बनाए रखा। थाना सिटी पट्‌टी पुलिस ने सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के अारोप में मनजीत सिंह के खिलाफ धारा 353-186 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।परिवार ने पट्टी सिटी पुलिस पर मारपीट और गाली-गलौच करने के आरोप लगाए हैं। हरदयाल सिंह, गुरप्रताप सिंह, कमलजीत कौर और मनजीत सिंह ने बताया कि बुधवार को रात 10 बजे थाना पट्टी सिटी के एसआई अमरीक सिंह और कुछ पुलिस मुलाजिम नशे की हालत में घर आए और हमारे बच्चों लवप्रीत सिंह और जश्नदीप सिंह को जबरदस्ती थाने

में ले जाने लगे। जब उन्होंने खुद अगले दिन सुबह थाने में आने को कहा तो पुलिस कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी और मारपीट की। पुलिस लवप्रीत और जश्नदीप को पूछताछ के लिए जब्री अपने साथ थाने ले गई और कहा परिवार के एक शख्स को सिर में चोट लगी है। गौर हो कि थाना सिटी पट्टी पुलिस अनमोल सिंह निवासी पट्टी के अगवा हाेने के संबंध में पूछताछ करने गई थी।

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