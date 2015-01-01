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चेक बांटे:पट्टी की 12 पंचायतों को 2.70 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी, दोबारा चमकेंगी सड़कें और गलियां

पट्टीएक घंटा पहले
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  • विधायक हरमिंदर गिल ने विकास कार्यों का जायजा लिया, ग्रांट के चेक बांटे

विधानसभा हलका पट्टी के अलग-अलग गांवों में चल रहे विकास कार्यों का वीरवार को विधायक हरमिंदर सिंह गिल ने निरीक्षण किया और लोगों को कांग्रेस सरकार की नीतियों से अवगत कराया। विधायक गिल ने नबीपुर, जिंदावाला, किरतोवाल कलां, तुंग, ज्योतिशाह, कुत्तीवाला, बूह, हरिके, मरड़, बूह हताड़, परिंगड़र, बूह हवेलियां की 12 पंचायतों को 2 करोड़ 70 लाख 91 हजार रुपए की ग्रांट जारी की। उन्होंने बताया कि इस ग्रांट से गांवों में सीवरेज, इंटरलाॅक टाइल, गलियाें, पार्कों और सड़कों को रिपेयर किया जाएगा। इस दौरान चेयरमैन सुखराज सिंह किरतोवाल, एसडीओ रछपाल सिंह, सरपंच हरिके रोशन लाल मौजूद रहे।

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