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चुनाव:पट्टी में नगर काउंसिल चुनाव से पहले कर्मचारियों काे ट्रेनिंग

पट्टी2 घंटे पहले
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नगर काउंसिल चुनाव को लेकर संबंधित विभागों के कर्मचारियों की रविवार को एसडीएम पट्टी राजेश शर्मा के नेतृत्व में जीएनडीयू पट्टी में रिहर्सल हुई। एसडीएम पट्टी राजेश शर्मा ने कहा कि मतदान 14 फरवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि कॉलेज में 17 फरवरी को मतगणना होगी। 13 फरवरी को सभी मतदान कर्मचारियों को मशीनें और परिवहन सुविधा प्रदान होगी।

उन्होंने कहा कि हमारे पास रिजर्व स्टाफ और रिजर्व मशीनें उपलब्ध हैं, जिन्हें सूचना मिलते ही भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर तहसीलदार पट्टी सर्बजीत सिंह थिंद, ईओ पट्टी अनिल चोपड़ा, बीडीपीओ पट्टी लखविंदर कौर, चुनाव अधीक्षक सुरिंदर सिंह, लवप्रीत सिंह आदि अधिकारी उपस्थित थे।

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