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मारपीट:विभिन्न झगड़ों में 6 लोग घायल

अबोहर2 घंटे पहले
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शहर व उपमंडल के गांवों में हुए विभिन्न झगड़ों में 4 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उपचाराधीन गांव भागू निवासी सुमित्रा रानी ने आरोप लगाया कि उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने उसके खेत मेंं ट्रैक्टर चलाकर फसल को खराब कर दिया।

जब उसने इस बात का विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। इसी मामले में घायल दूसरे पक्ष की संतरो देवी पत्नी धर्मपाल ने आरोप लगाया कि उनका ट्रैक्टर चालक काका खेत में ट्रैक्टर चला रहा था तो उक्त लोगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी, जब उसने काका का बीच-बचाव किया तो उक्त लोगों ने उससे भी मारपीट की। एक अन्य मामले में जोहड़ी मंदिर निवासी सत्या देवी पत्नी राजू राम ने आरोप लगाया कि उनके पडोस में रहने वाले कुछ लोग उसके पोते देव को पीट रहे थे। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उक्त लोगों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया, तभी बीच बचाव में उसकी बहू नीतू आई तो हमलावरों ने उससे भी मारपीट की। एक अन्य मामले में गांव धर्मपुरा निवासी राजेश पुत्र रामजी लाल ने आरोप लगाया कि वह नाई की दुकान पर कटिंग करवा रहा था तो इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

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