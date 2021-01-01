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मामला दर्ज:युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोप में 17 लोगों पर मामला दर्ज

अबोहर2 घंटे पहले
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थाना सिटी वन पुलिस ने अजीत नगर निवासी एक युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक थानेदार सरबजीत सिंह कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार अजीत नगर निवासी हरप्रीत सिंह पुत्र बख्शीश सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि मोहल्ले के ही बिन्नी, सैप्पी, सैप्पी के चाचा, संदीप पुत्र लालो, मन्ना पुत्र राजा, जसू पुत्र लाभा, सैली पुत्र भोला, सिप्पी, लालो के दामाद, गुड्डो, लालो और 5-6 अज्ञात लोगों ने उसे बंधक बनाकर पीटा। शिकायतकर्ता ने उक्त आरोपियों पर उसे जान से मारने का प्रयास करने के भी कथित आरोप लगाए हैं। पुलिस ने हरप्रीत सिंह के बयानों पर उक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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