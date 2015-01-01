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मारपीट:झूठे केस में फंसाने की धमकी देने और मारपीट के आरोप में युवती व उसके परिजनों पर मामला दर्ज

अबोहर2 घंटे पहले
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थाना बहाववाला पुलिस ने गांव धर्मपुरा एक व्यक्ति को धमकी देकर झूठे केस में फंसाने और मारपीट करने के आरोप में युवती व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव धर्मपुरा निवासी सुनील कुमार पुत्र रामेश्वर लाल ने मुकदमा दर्ज करवाया कि गांव की ही मनीषा पुत्र नंदलाल ने उससे बीएसएफ का फार्म भरवाया था, जो उससे गलत भरा गया। जिसके बाद उन्होंने उसपर आरोप लगाया कि उसकी वजह से वह नौकरी नहीं लग पाई है और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी।

सुनील ने आरोप लगाया कि मनीषा के परिजनों ने उससे मारपीट भी की। जिसके चलते उसने स्प्रे भी पी ली। पुलिस ने सुनील के बयानों पर मनीषा पुत्री नंदलाल, नंदलाल पुत्र बलराम, रमेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश, अश्वनी कुमार पुत्र रमेश कुमार व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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