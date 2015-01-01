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अत्याधुनिक शौचालय:अबोहर नगर निगम 11 अत्याधुनिक शौचालय बनाएगा, मिलेंगी 7 स्टार सुविधाएं

अबोहर2 घंटे पहले
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  • सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे शौचालय : एसई संदीप

नगर निगम अबोहर द्वारा शहर में 11 अत्याधुनिक शौचालयाें का निर्माण किया जा रहा है। 7 स्टार सुविधाओं से लैस इन शौचाल्यों में महिलाओं के सैनेटरी पैड की सुविधा भी होगी। निगम एसई संदीप कुमार ने बताया कि शहर में 11 अतिआधुनिक शौचालयाें का निर्माण किया जा रहा है, जो बस स्टैंड के अंदर व बाहर, मलोट चौक, नेहरू पार्क, जेपी पार्क, तहसील परिसर, रानी झांसी मार्केट, संतनगर, लोहा मार्केट, हनुमानगढ़ चुंगी व सरकारी अस्पताल के बाहर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह पूरा प्रोजेक्ट निगम कमिश्नर अभिजीत कपलिश के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।

वहीं, प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर करीब साढे़ 7 लाख रुपए खर्च आएगा और इनमें इस प्रकार की सुविधाएं होंगी, जो 5 स्टार या 7 स्टार होटलों में होती है। इसके अलावा महिलाओं की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक सैनेटरी नैपकीन वैंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके अलावा पुरुष और महिला शौचालयाें की साफ-सफाई और देखभाल के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया जाएगा। कंपनी की ओर से इन शौचालयाें को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोला जाएगा और इसकी देखरेख की जिम्मेवारी भी कंपनी की ही होगी।

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