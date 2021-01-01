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बैठक:6 फरवरी को बंद करवाए जाएंगे अबोहर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग

अबोहर4 घंटे पहले
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किसान मजदूर मुलाजिम संघर्ष कमेटी द्वारा बुधवार को नेहरू पार्क में एक बैठक की गई। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए समस्त जत्थेबंदियों के आह्वान पर 6 फरवरी को बंद के एलान का समर्थन किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने हक के लिए लडाई लड़ रहे किसानों से नाइंसाफी की जा रही है। सड़कों पर किल लगाए जा रहे हैं, जो संविधान के अधिकारों का उल्लंघन हैं। इसके खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 6 फरवरी को अबोहर शहर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किए जाएंगे। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने सभी इंसाफ पसंद जत्थेबंदियों को बंद का समर्थन करने की अपील की है।

इस मौके पर किसान मजदूर मुलाजिम संघर्ष कमेटी के रामराज, बख्शीश सिंह, दिहाती मजदूर सभा के कामरेड गुरमेज गेजी, श्रीराम, निर्माण मजदूर यूनियन के राम बिलास, जम्हूरी किसान सभा के जैमल राम, कामरेड अवतार सिंह, गोपाल सिंह, जग्गा सिंह सीडफार्म, अर्जुन सिंह आदि मौजूद थे।

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