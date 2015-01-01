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आग:डेयरी में भट्ठी से लगी आग काम कर रहा कारीगर झुलसा

अबोहर2 घंटे पहले
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दीवाली को लेकर मिठाइयां तैयार करने लगे फाजिल्का रोड स्थित जोहड़ी मंदिर के निकट डेयरी व हलवाई की दुकान में शनिवार को चल रही डीजल भट्ठी के कारण आग लग गई। अचानक आग लगने से दुकान में काम कर रहे एक कारीगर बुरी तरह झुलस गया। जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कारीगर की हालत को गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया। जोहड़ी मंदिर के निकट स्थित युदवंशी डेयरी संचालक जतिन यादव ने बताया कि शनिवार उनकी डेयरी पर कारीगर बजरंग पांडे डीजल की भट्ठी चलाकर दूध उबाल रहा था कि अचानक आग लगने से वह आग की चपेट में आने से झुलस गया। डेयरी में लगी आग तेजी से दुकान में फैल गई। जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को सूचित किया। जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

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