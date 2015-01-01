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दुर्घटना:कार की टक्कर से बठिंडा निवासी बाइक चालक की मृत्यु, 1 घायल

अबोहर2 घंटे पहले
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  • सप्पांवाली गांव में सड़क दुर्घटना

गांव सप्पांवाली के निकट एक कार की टक्कर से बठिंडा निवासी मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई जबकि उसके साथ सवार दूसरा युवक घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार बठिंडा के नछतर नगर गली नं 2 निवासी गुरदर्शन सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह वीरवार देर सांय अपने साथी अमनदीप पुत्र जसपाल के साथ अबोहर से वापिस बठिंडा जा रहा था कि जब वे सप्पांवाली के निकट पहुंचें तो रास्ते में एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे वे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, आस-पास के लोगों ने इस बात सूचना 108 पर पहुंचाई तो एंबुलेंस के माध्यम से उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया।

जहां से डाक्टरों ने गुरदर्शन की गंभीर हालत देखते हुए उसको रेफर कर दिया। लेकिन गुरदर्शन सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है।

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