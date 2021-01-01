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घटना:थाने के निकट बाइक सवार युवकों ने कार को घेरकर की तोड़-फोड़

अबोहर4 घंटे पहले
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नगर निगम चुनाव को लेकर जहां पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शहर के प्रमुख थाना सिटी वन के निकट ही बाइक सवार कुछ युवकों ने एक कार को घेरकर तोड़फोड़ कर दी और मौके से फरार हो गए।

सामने ही थाना सिटी वन और थाना सदर होने के बावजूद भी असामाजिक तत्वों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार भी हो गए। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।

यह मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए जम्मू बस्ती निवासी त्रिलोक सिंह ने बताया कि वह अपने बेटे विक्रमजीत सिंह के साथ अपनी स्विफट कार पर थाना रोड जा रहा था कि इसी दौरान बाइकों पर आए कुछ युवकों ने बेसबालों से कार पर हमला कर दिया।

जिससे कार के दोनों शीशे टूट गए हैं। हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर थाना सिटी वन के एसएचओ तेजिंदरपाल सिंह मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसएचओ ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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