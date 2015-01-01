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मुकदमा दर्ज:युवती के पेट में चाकू मारकर घायल करने के आरोप में केस दर्ज

अबोहर2 घंटे पहले
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थाना सिटी वन पुलिस ने पंजपीर टिब्बा निवासी एक युवती के पेट में चाकू मारकर उसे घायल करने के आरोप में बल्लुआना निवासी एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक थानेदार कृष्ण लाल कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार पंजपीर रोड़ गली नं 10 निवासी रजनी पुत्र मलाराम ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 3 नवंबर को वह काम पर जाने के लिए मलोट रोड़ पर खड़ी थी तो इसी दौरान बल्लुआना निवासी मनू ने उसके पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने रजनी के बयानों पर उक्त युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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