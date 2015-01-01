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ठगी:बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल ठगी करने के आरोप में नई दिल्ली की महिला समेत दो पर केस दर्जॆ

अबोहर2 घंटे पहले
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थाना सिटी टू पुलिस ने न्यू सूरज नगरी निवासी एक व्यक्ति के मोबाइल फोन के माध्यम से उसके बैंक खाते से लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोप में नई दिल्ली निवासी महिला सहित दो लोगों के खिलाफ अलग-अलग आपराधिक धाराओं के मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अनुसार न्यू सूरज नगरी गली नं 2 निवासी जरनैल सिंह पुत्र हरदित्त सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया कि नई दिल्ली निवासी ऊषा मेहता पुत्री शरद चंद्र मेहता व बृजभूषण पुत्र हरीश चंद्र ने आपसी सांठ-गांठ करके उसके बैंक खाते से लाखों रुपए की राशि उड़ा ली। पुलिस ने जरनैल के बयानों पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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