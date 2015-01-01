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सेमिनार:अमरपुरा सरकारी स्कूल में किशोरावस्था से संबंधित जागरूक सेमिनार करवाया

अबोहर2 घंटे पहले
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स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास के तहत सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल अमरपुरा में स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने ने बताया कि स्कूल की छात्राओं को किशोरावस्था व इस से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। किशोरावस्था वह समय है जब आप बाल अवस्था से वयस्क बनते हैं।

बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे शारीरिक, मानसिक एवं अल्पबौधिक परिवर्तनों की अवस्था किशोरावस्था है। यह अवस्था 10 से 19 वर्ष तक की आयु तक होती है। यह परिवर्तन शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ हारमोंस के कारण आते हैं जिनके परिणाम स्वरूप कुछ एक ग्रंथियां एकाएक सक्रिय हो जाती हैं।

उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में आवाज़ भारी हो जाती है, मांसपेशियां मज़बूत हो जाती हैं, चेहरे और शरीर के अन्य अंगों पर बाल उगने लगते हैं, पसीना अधिक आने लगता है व शरीर से गंध आती है और चेहरे पर धब्बे या मुहासे भी निकल सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल ब्रिज लाल ने बताया कि करियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत यह सेमिनार लगाया गया है।

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