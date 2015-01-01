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यातायात बंद:गोशाला रोड व लक्कड़ मंडी में चल रहा सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम, चालक परेशान

अबोहर2 घंटे पहले
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  • दो मुख्य मार्ग बंद होने के कारण शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर असर
  • एक्सईएन बोले, जल्द मिलेगा समस्या से निजात

अमृत योजना के तहत गोशाला रोड और लक्कड़ मंडी रोड पर चल रहे विकास कार्यों के कारण वाहन चालकों सहित आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दो मुख्य मार्ग बंद होने के कारण शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर बेहद असर पड़ा है। बड़े वाहनों को बाजार में से गुजरने के कारण यातायात बंद हो जाती है, जिसके चलते लंबी-लंबी लाइनें लग जाती है। जल एवं सीवरेज बोर्ड के एक्सईएन जुगल किशोर ने बताया कि गोशाला रोड पर 777 मीटर की लंबाई में पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसमें से अब तक ठाकर आबादी फाटक से लेकर डा. जैन क्लीनिक तक 492 मीटर रोड तक सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इस रोड पर मात्र 285 मीटर का काम ही पेंडिंग है। उन्होंने बताया कि जहां तक सीवरेज लाइन डल चुकी है, वहां पर एक सप्ताह के भीतर गुजरने का रास्ता बना दिया जाएगा। इसके अलावा एक सप्ताह से लक्कड़ मंडी रोड पर 120 मीटर की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें से अब तक 30 मीटर पाइपलाइन डाली जा चुकी है और करीब दो सप्ताह तक बाकी का काम पूरा कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन दोनों मार्गों में सीवरेज लाइन डालने के बाद इनको सरकुलर रोड से गुजरती 48 इंची सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा। गोशाला रोड़ और लक्कड़ मंडी का काम पूरा होने के बाद ठाकर आबादी के निकट रेलवे लाइनों के पास सीवरेज का काम शुरू किया जाएगा, जिसका पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में सीवरेज समस्या का पूरी तरह हल हो जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि विकास कार्य चलने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए सहयोग करें और जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात दिला दी जाएगी।

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