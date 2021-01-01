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सम्मान:सरकारी कन्या सीसे स्मार्ट स्कूल के आठ अध्यापकों को शिक्षा सचिव ने किया सम्मानित

अबोहर2 घंटे पहले
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स्थानीय सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल के 8 अध्यापकों को पंजाब स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार द्वारा ई सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव की ओर से मिशन शत प्रतिशत के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले अध्यापकों को ई सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है।

प्रिंसिपल सुनीता बुलंदी के नेतृत्व में गणित अध्यापक संदीप कुमार, सुरेश बाला, रिम्मी अरोड़ा, सिल्की, सुमन रानी, अंग्रेजी अध्यापिका मीनू ग्रोवर व सुखजिंदर कौर और साइंस अध्यापिका पुष्पा को शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने ई-सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है।

अध्यापकों की इस सफलता पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. सुखवीर सिंह बल, उप जिला शिक्षा अधिकारी बृजमोहन बेदी, प्रिंसिपल सुनीता बुलंदी, सीनियर लेक्चरर सतिंदरजीत कौर, सीनियर अध्यापिका अमन चुघ, सामाजिक शिक्षा व अंग्रेजी के डीएम गौतम गौड़, डीएम साइंस नरेश सारस्वत, डीएम गणित अशोक धमीजा, बीएम रंजन भठेजा, बीएम अमित शर्मा, बीएम गोपाल व अन्य अध्यापकों ने बधाई दी है।

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