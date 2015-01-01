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शिरोमणि अकाली दल:पूर्व विधायक प्रकाश सिंह भट्‌टी एससी विंग के महासचिव नियुक्त

अबोहर2 घंटे पहले
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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और एससी विंग के प्रधान गुलजार सिंह रणीके ने एससी विंग की कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें हलका बल्लुआना के पूर्व विधायक प्रकाश सिंह भट्‌टी को एससी विंग का महासचिव नियुक्त किया गया है। उनके अलावा अन्य कार्यकर्ताओं को एससी विंग के पदों पर तैनात किया गया। भट्‌टी के महासचिव नियुक्त करने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं।

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