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पुरानी रंजिश:विभिन्न झगड़ों में चार लोग घायल

अबोहर2 घंटे पहले
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उपमंडल के गांवों में हुए विभिन्न झगड़ों में चार लोग घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपचाराधीन घायल गांव हिम्मतपुरा निवासी संदीप सिंह ने आरोप लगाया कि बुधवार शाम वह अपने घर के पास जा रहा था तो पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। जब उसका बचाव करने में उसका भाई गुरमीत सिंह आया तो हमलावरों ने उससे भी मारपीट की। एक अन्य मामले में गांव दुतांरावाली निवासी भागीरथ ने आरोप लगाया कि बुधवार शाम को गंदे पानी की निकासी को लेकर उसके पड़ोसियों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। जब बीच बचाव में उसका भाई विजय पाल आया तो हमलावरों ने उसे भी घायल कर दिया।

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