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आत्महत्या करने का मामला:पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पति को जेल भेजा

अबोहर4 घंटे पहले
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आरोपी राजिंदर। - Dainik Bhaskar
आरोपी राजिंदर।
  • ससुरालियों से परेशान हो पूजा की बहन ममता के आत्महत्या करने का मामला

थाना बहाववाला पुलिस द्वारा गांव कल्लरखेड़ा में विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आराेप में गिरफ्तार उसके पति को दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद दोबारा अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उसका कोरोना टेस्ट करवाकर जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं।

चौकी प्रभारी बलवीर सिंह ने बताया कि बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र निवासी राजकुमार पुत्र ताराचंद ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी बेटी ममता का विवाह उन्होंने गांव कल्लरखेड़ा निवासी राजिंदर कुमार पुत्र साहब राम के साथ किया था और ममता के घर 2 साल का बेटा है। लेकिन उसके ससुराल पक्ष वाले घरेलू काम को लेकर ममता के साथ लड़ाई-झगड़ा व मारपीट करते थे।

उसकी बेटी ममता ने उन्हें फोन पर बताया कि उसका ससुराल परिवार उसे मारपीट कर तंग करते हैं। जिससे परेशान होकर ममता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने राजकुमार के बयानों पर मृतका के पति राजिंदर कुमार पुत्र साहब राम, ससुर साहब राम पुत्र इम्मीचंद, सास शारदा व देवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मृतका के पति रजिंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

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