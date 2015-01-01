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प्रतियोगिता:सुंदर लिखाई प्रतियोगिता में ममता रानी ने पाया पहला स्थान

अबोहर2 घंटे पहले
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श्री गुरु तेग बहादुर के 400 साला प्रकाश उत्सव के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी हाई स्कूल सीडफार्म कच्चा में सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें ममता रानी ने पहला स्थान हासिल किया। मुख्याध्यापिका अनुपम मिगलानी ने छात्रा ममता रानी को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी शिक्षक इंद्रपाल सिंह, गाइड शिक्षक दीपक कुमार, निधि तथा समूह स्टाफ ने छात्र को बधाई दी।

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