पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • More Than 100 People Sleep On The Streets In Cold, Administration Is Not Paying Attention

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कहर भरी रातें:ठंड में सड़कों पर सोते हैं 100 से ज्यादा लोग, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

हरप्रीत सिंह पन्नू | अबोहर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अबोहर में बेसहारों का आशियाना रैन बसेरा बंद होने के कारण खुले में सोने को मजबूर लोग
  • कोरोना में बंद किया रैन बसेरा, डरते नहीं खोल रहे

बेसहारों का आशियाना रैन बसेरा बंद होने के कारण गरीब-जरूरतमंद लोगों को 4 डिग्री तापमान के बीच खुले में सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों पर न तो प्रशासन और न ही कोई समाजसेवी संस्था ध्यान दे रही है। जिसके कारण बेसहारा लोगों को सर्दी की रात में खुले आसमान में रोड़ किनारे सोना पड़ रहा है।

दैनिक भास्कर की टीम ने वीरवार अलसुबह करीब 4 बजे शहर का दौरा किया तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हनुमानगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे बेसहारा लोग सोये हुए पाए। कोई आशियाना न होने के कारण सुबह करीब 4 डिग्री तापमान में बुजुर्ग व बच्चे ठिठुर रहे थे, वहीं कुछ लोगों द्वारा तो ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लिया हुआ था। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ प्रवासी मजदूर है और कुछ लोगों का घर-बार न होने के कारण उन्हें मजबूरन रोड़ पर सोना पड़ता है। लेकिन न तो प्रशासन उनके लिए कोई प्रयास कर रहा है और न ही किसी समाजसेवी संस्था आगे आकर उनके रहने का प्रबंध कर रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द उनके रहने के लिए कोई रैन बसेरा खोला जाए या फिर कोई धर्मशाला का प्रबंध किया जाए, जिसमें रह सके।

श्री बजरंग सहारा सेवा समिति के प्रधान पवन वढेरा ने कहा कि रेलवे रोड पर बने रैन बसेरे में 10-12 लोगों के रहने का प्रबंध है लेकिन कोरोना के चलते रैन बसेरा को बंद कर दिया गया था। इसलिए अभी डर के चलते रैन बसेरे को नहीं खोला जा रहा। क्या पता बाहर से रहने वाले व्यक्ति को कोरोना न हो। इसलिए उम्मीद है जल्द ही रैन बसेरे को खोलेंगे।

रिक्शा वाले का मकान गिरा, मुआवजा न मिलने से ठंड में ठिठुरने को मजबूर
ईदगाह बस्ती निवासी बुजुर्ग जीत सिंह ने बताया कि वह रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता है। उसके एक मात्र कमरे की छत भी बारिश के कारण गिर गई थी, लेकिन प्रशासन के पास फाइल भरने के बाद भी उसे कोई मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण वे हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी में पूरा दिन रिक्शा पर गुजारते हैं और रात को खतरे में आधी छत वाले मकान में सोते हैं। उन्होंने प्रशासन व समाजसेवी संस्थाओं से सहयोग की मांग की है।

बेसहारा लोगों के रहने के लिए जल्द ही खुलवाएंगे रैन बसेरा : एसडीएम
एसडीएम जसपाल सिंह बराड़ ने कहा कि रैन बसेरा बंद होने के बारे में उन्हें सूचना मिली है। जिसे शुक्रवार को खुलवा दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में घूमने वाले बेसहारा पशुओं के लिए भी गोशाला में प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसहारा लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण उनके रहने के लिए गांवों व शहरों में अन्य प्रबंध किए जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें