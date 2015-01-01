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सुविधा:अब घायलों काे इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में नहीं किया जाएगा रेफर

अबोहर2 घंटे पहले
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  • सरकारी अस्पताल में हड्डी राेग विशेषज्ञ डॉ. सनमान माजी ने ऑपरेशन किए शुरू

गत दिनों स्थानीय सरकारी अस्पताल में नियुक्त हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सनमान माजी द्वारा हड्डी के मरीजों के इलाज सहित मरीजों के ऑपरेशन करने का भी लोगों को फायदा मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत शुक्रवार को गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति का ऑपरेशन उनके द्वारा किया गया।

जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह निवासी गांव वरियामखेड़ा एक हादसे मे बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई, जिसका हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सनमान माजी द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के एसएमओ डॉ. गगनदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल की ओर से यह ऑपरेशन बिल्कुल निशुल्क किया गया है जबकि निजी अस्पतालों में लोगों को ऑपरेशन करवाने पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे।

डॉ. अमनदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल में पहले हड्डी रोग विशेषज्ञ न होने के कारण सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को रेफर करना पड़ता था लेकिन अब घायलों का इलाज इसी अस्पताल में किया जा रहा है। आज हुए ऑपरेशन के दौरान स्टाफ नर्स अल्फोंसा, फार्मासिस्ट गुरजिंदर सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगदेव सिंह का सहयोग रहा।

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