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जागरूकता:नुक्कड़ नाटक ‘चोखो’ का किया मंचन

अबोहर2 घंटे पहले
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  • शहर को साफ रखने के लिए प्रत्येक शहरवासी अपना सहयोग दे : मंगत वर्मा

नाट्य संस्था अक्स अबोहर के कलाकारों द्वारा नगर निगम कमिश्नर अभिजीत कपलिश के निर्देशानुसार लोगों को शहर में सफाई रखने व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा चलाए गए चोखो अबोहर प्रोजेक्ट के तहत नुक्कड़ नाटक ‘चोखो’ का मंचन महाराणा प्रताप मार्किट व नई आबादी गली न 5 बड़ी पौड़ी में किया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के प्रधान मंगत वर्मा व प्रेस सचिव राघव नागपाल ने बताया कि लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने हेतू आज यह नुक्कड़ नाटक किया गया है।

इस नाटक के लेखक व निर्देशक दीपक कम्बोज ने बताया कि अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अपने घरों को तो अच्छी तरह साफ करने के बाद कूड़ा बाहर सड़कों पर फैला देते है, घर की महिलाएं सब्जी, फल आदि के छिलके गली में ही फेंक देती है जोकि बहुत ही गलत है क्योंकि यदि शहर साफ न होगा तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे।

हमें अब अबोहर पर लगे गंदगी के दाग को धोना होगा और अबोहर को फिर से साफ शहरों की श्रेणी में लाना है और यह सब किसी के लिए नही हमें अपने लिए ही करना है क्योंकि रहना तो हमें इसी शहर में ही है।

इस नाटक में मंचिता वर्मा, निधि वर्मा, विक्रम कामरा, अश्विनी मिगलानी, प्रशांत गुप्ता, बॉबी सन्धा, सक्षम कम्बोज, दीपक कम्बोज, नीरज मिगलानी, मंगत वर्मा ने अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर अश्विनी मिगलानी ने शहरवासियों से अपील की है कि वे गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग करके ही डालें व जो भी लोग गली की नुक्कड़ों पर कूड़ा फेंकते है उसे बंद करे।

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