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अज्ञात पर केस दर्ज:खेत में लगे ट्रांसफार्मर से तेल व तांबे का सामान चोरी

अबोहर4 घंटे पहले
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थाना सिटी वन पुलिस ने ढाणी चिराग के एक खेत में लगे ट्रांसफार्मर का तेल व तांबे का सामान चोरी करने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार ढाणी चिराग निवासी बलवीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि 27 जनवरी की रात को जब वह खेत में गेड़ा मारने के लिए गया तो खेत में लगा ट्रांसफार्मर गायब था।

जब उसने आसपास तालाश की तो खेत में ट्रांसफार्मर का खाली खोखा पड़ा था, जबकि उसमें से तेल और तांबे का सामान चोरी हो गया था। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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