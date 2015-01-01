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ऑनलाइन दीपावली:सर्वहितकारी विद्या मंदिर ने मनाई ऑनलाइन दीपावली

अबोहर2 घंटे पहले
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श्री रोशन लाल जैन सर्वहितकारी विद्या मंदिर द्वारा वीरवार को ऑनलाइन दीपावली का पर्व मनाया गया, जिसके तहत बच्चों ने रंगोली बनाकर, दीए सजावट कर व चार्ट बनाकर अपना उत्साह दिखाया। स्कूल प्राचार्या किरण तिन्ना ने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को दीपावली पर्व का महत्व बताया कि इस दिन भगवान श्री राम चंद्र 14 वर्ष का बनवास काटकर वापिस लौटे थे, जबकि गुरु हरगोबिंद सिंह जी नजरबंदी से रिहा होकर आए, इसलिए हिंदु व सिखों ने दीए जलाकर खुशी मनाते हुए दिवाली मनाई थी।

उन्होंने बच्चों को पटाखे न चलाते हुए ग्रीन दिवाली मनाने तथा सेनेटाइजर लगाकर आग के पास न जाने के लिए प्रेरित किया। वहीं बच्चों ने भी विश्वास दिलाया कि वह ग्रीन दिवाली मनाएंगे। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन धनपत सियाग, वाइस चेयरमैन सीताराम शर्मा, मैनेजर विक्रमादित्य गर्ग तथा स्कूल कमेटी सदस्यों ने सभी बच्चों को दिवाली की बधाई दी।

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