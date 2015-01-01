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अफीम:500 ग्राम अफीम सहित राजस्थान का निवासी व्यक्ति गिरफ्तार

अबोहर2 घंटे पहले
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थाना सिटी वन पुलिस ने गश्त के दौरान किल्लियांवाली लिंक रोड पर श्रीगंगानगर के बड़ी पक्की निवासी एक व्यक्ति को 500 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार किल्लियांवाली लिंक रोड पर भारत गैस एजेंसी के निकट गश्त के दौरान उन्होंने सामने से आ रहे एक राजस्थान नंबर मोटरसाइकिल चालक को शक के आधार पर रोककर तालाशी ली तो उसके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी की पहचान जिला श्रीगंगानगर के थाना हिंदुमलकोट के कस्बा 4बी बड़ी पक्की निवासी परमजीत सिंह उर्फ पम्मा के रूप में हुई है।

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