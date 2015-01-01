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धनतेरस:सोने की कमजोर खरीद, बर्तनों और सजावटी सामान ने संभाला बाजार

अबोहर2 घंटे पहले
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  • व्यापारी बाेले-कोरोबार पर कोरोना की रही मार, नो प्रॉफिट नो-लोस पर हुआ धंधा
  • अबोहर में इस बार 50 प्रतिशत कम बिके गहने

धनतेरस और दीपावली दो ऐसे महा त्याेहार हैं, जिसका सीधा संबंध धन की वर्षा और खुशियों से है। इन दो दिनों में हर व्यापारी कारोबार के स्तर को काफी ऊंचा ले जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक फायदा स्वर्णकारों को रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और सुनारों के बाजार में पिछले साल के मुकाबले लगभग 50 फीसदी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। अबोहर स्वर्णकार संघ के प्रधान कृष्ण वर्मा की मानें तो कोरोनावायरस के का असर किसी दूसरे प्रकार के कारोबार पर पड़ा हो या न पड़ा हो, लेकिन स्वर्णकारों को इसकी बड़ी मार झेलनी पड़ी है। अबोहर शहर और ग्रामीण इलाके में लगभग 400 स्वर्णकारों की दुकानें और शोरुम हैं, जहां हर वर्ष अनुमानित 8 से 10 करोड़ का कारोबार हो जाता होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, धनतेरस को लोग दो दिन मानकर चल रहे हैं। वीरवार को काफी खरीददारी तो हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 25 से 30 फीसदी कारोबार ही निकल पाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इतना ही कारोबार शुक्रवार को होने की उम्मीद है। इधर इलाके के सर्वाधिक व्यापार करने वाले गली नं 3 के पहले चौक पर स्थित शोरुम शिव लाल ज्वैलर्स के मालिक गोयल एवं मित्तल परिवार के सदस्यों ने बताया कि पिछली बार उनके पास गहनों की काफी क्वालिटी उपलब्ध थी और इस बार पिछली बार से ज्यादा डिजाइन बनाए गए थे, लेकिन उम्मीद के अनुसार कारोबार उतना नहीं है जितना पिछले साल था। परंतु खुशी की बात ये भी रही कि कोरोना के कहर का जितना डर था, उतना नजर नहीं आया। इस बार एक्स्ट्रा आमदन तो नहीं हुई लेकिन नो-प्रोफिट नो-लोस पर धंधा जरुर चल रहा है। उनके अनुसार वो पिछले 8 सालों से इस कारोबार में हैं, लेकिन कोई भी ऐसा साल नहीं आया जब इतने मंदे की मार को झेलना पड़ा। फिलहाल जो भी है उससे सब्र करना होगा।

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