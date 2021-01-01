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आंदोलन:प्रस्ताव पास-हर परिवार से एक सदस्य जाएगा दिल्ली, नहीं जाने पर लगेगा 2100 रुपए जुर्माना

हरप्रीत सिंह पन्नू |अबोहर4 घंटे पहले
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बहावलवासी गांव में प्रस्ताव पास कर दिल्ली के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली रवाना करते किसान। - Dainik Bhaskar
बहावलवासी गांव में प्रस्ताव पास कर दिल्ली के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली रवाना करते किसान।
  • ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 12 किसान दिल्ली हुए रवाना, आंदोलन के लिए प्रति एकड़ 50 रुपए इकट्ठे किए जा रहे

दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद लडख़ड़ा गए किसान आंदोलन में दोबारा जान डालने के लिए बल्लुआना विधानसभा के गांव बहावलवासी के किसानों द्वारा प्रस्ताव पारित करके 21 सदस्य कमेटी बनाई गई है और दिल्ली में चल रहे आंदोलन के लिए प्रति एकड़ 50 रुपए इकट्ठा कर संघर्ष में सहयोग दिया जाएगा।

इसके अलावा गांव से हर घर से एक सदस्य का दिल्ली जाना लाजमी होगा, अगर कोई दिल्ली नहीं आता है तो उसका पूरे गांव की ओर से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। पूरे गांव द्वारा पास किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया गया है और गांव से पहली ट्रैक्टर-ट्रॉली दिल्ली के लिए रवाना की गई है। गांव बहावलवासी के युवा किसान रामा सिधू ने बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में गांव बहावलवासी से करीब महीनाें से बारी-बारी किसान शामिल हो रहे हैं। आंदोलन कारियों के लिए अब गांवों से पैसे भी इकट्‌ठे किए जा रहे हैं।

दिल्ली भेजे ट्रैक्टरों को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कमेटी करेगी
लेकिन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पूरे देश में किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसीलिए गांव में किसानों द्वारा एक मता पास किया गया है, जिसके तहत गांव में 21 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें कोई प्रधान नहीं है। गांव के चारों वर्गों में से 5-5 सदस्य लेकर कमेटी बनाई गई है। जिसका मुख्य उद्देश्य किसान आंदोलन को मजबूत करना है।

उन्होंने बताया कि जब गांव से कोई भी ट्रैक्टर-ट्रॉली दिल्ली जाएगी, तो कमेटी के 4 सदस्य उनके साथ जाएंगे और दिल्ली जाने वालों की जिम्मेदारी उन्हीं चारों कमेटी सदस्यों की होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गए किसानों के ट्रैक्टरों को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी कमेटी ही करेगी।

पहले दिन गांव से इकट्ठा हुए 71 हजार रुपए
किसानों ने बताया कि मता पास करने के बाद पहले दिन गांव से प्रति एकड़ 50 रुपए के हिसाब से पैसे इकट्ठा किए गए। गांव में कुल 2700 एकड़ रकबा है। पहले दिन 71,000 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जब आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भी गांव से 75,000 रुपए एकत्र हुए थे। दिल्ली जाने वाले किसानों के लिए गांव के इंस्पेक्टर रवि द्वारा 22 हजार रूपए, 1 क्विंटल आटा व 200 फुट लंबा तंबू दिया गया, जो दिल्ली में लगाया जाएगा।

वहीं सुखविंदर सिंह जुग्गा द्वारा 10 हजार रुपए का सहयोग दिया गया। रामा ने बताया कि गांव से दो ट्रैक्टर-ट्राली दिल्ली आंदोलन में गई हैं, जिनमें 17 किसान वहां पर डटे हैं। अब गांव से किसानों का एक जत्था ट्रेन पर दिल्ली जाया करेगा, जिसे धरने पर बैठे कमेटी सदस्य स्टेशन से लेकर जाएंगे।

दिल्ली जाने वाले किसानों के साथ 4 कमेटी सदस्य होंगे
रामा ने बताया कि गांव में पास किए गए मते के अनुसार हर घर का एक सदस्य दिल्ली जाना अनिवार्य है। इसलिए गांव से समय-समय पर दिल्ली के लिए ट्रैक्टर-ट्राली जाएगी और अगर गांव से किसी घर से कोई नहीं जाता है तो उसे 2100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा दिल्ली में जाने वाले किसानों के साथ 4 कमेटी सदस्य होंगे। अगर कोई किसान वहां कमेटी सदस्यों की बात नहीं मानता है या फिर गांव से नहीं जाता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली जाने वाले किसानों के खेत का काम भी कमेटी सदस्य करवाएंगे।

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