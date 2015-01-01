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पुष्पांजलि कार्यक्रम:पंजाबी सभ्याचार मंच ने शहीद मेजर सुरेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर पुष्पांजलि कार्यक्रम करवाया

अबोहर2 घंटे पहले
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पंजाबी सभ्याचार मंच द्वारा शहीद मेजर सुरेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के के निकट शहीद मेजर सुरेंद्र प्रसाद चौक पर वीरवार को पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कर्नल एसपीआर गाबा ने मुख्यातिथि के तौर पर भाग लिया। शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भेंट करने वालों में गुरुकृपा आश्रम अबोहर के प्रमुख मदन लाल भालोटिया व उनकी धर्मपत्नी, स्वतंत्रता सेनानी परिवार संघ के राष्ट्रीय संयोजक संजीव वर्मा, रामेश मिड्‌ढा, एडवोकेट देसराज कंबोज, एडवोकेट तेजिंद्र सिंह खालसा, चिमन लाल वधवा, गंगाधर बांसल, राज नरूला, सत्यनारयाण शर्मा, पवन मदान, जतिन धवन, सरिता अबरोल, जसविन्द्र कौर तथा वंदना मुंजाल आदि शामिल थे। प्रधान गुरचरण सिंह गिल ने कहा कि शहीद मेजर सुरेंद्र प्रसाद का बलिदान आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है।

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