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परेशानी:गली में भरे सीवरेज के दूषित पानी से मोहल्लावासी परेशान

अबोहर2 घंटे पहले
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अमृत योजना के तहत शहर में विकास के नाम पर विभिन्न मोहल्लों में खुदवाई करवाई गई है। जिसके चलते सीवरेज प्रणाली दुरूस्त न होने के कारण गलियों में पानी पसरा हुआ है। स्थानीय नई आबादी बड़ी पौड़ी गली नं 15 में पिछले करीब तीन महीनों से गलियों में दूषित पानी खड़ा होने के कारण यहां के निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं।

यहां के निवासी रमेश कुमार, मनीपाल निराणियां, प्रमोद निराणियां, रघुबीर, हेतराम ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनकी गलियों में बहुत बुरे हाल हैं, जिसके कारण उनका घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मोहल्ले में जाम हुए सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

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