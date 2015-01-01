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विकास कार्य:अबोहर के नई आबादी मोहल्ले में सड़क का निर्माण कार्य शुरू

अबोहर2 घंटे पहले
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पूरे अबोहर शहर में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। गली नंबर 10, गली नंबर 9 और गली नंबर 8 में निर्माण कार्य चल रहे हैं।

वीरवार को नई आबादी में बाबा रामदेव मंदिर वाली गली नंबर 11 में पुजारी लक्ष्मण दास पूजा महंत ने सड़क का निर्माण शुरू करवाया। बता दें कि जिला कांग्रेस प्रभारी संदीप जाखड़ के नेतृत्व में पूरे शहर में इंटरलॉकिंग सड़क व अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी काम जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इस मौके पर संदीप गोदारा, राजिंदर जुलाहा, संजीव पाहूजा, महावीर सिंगला, निक्कू रहेजा, मोनू नरूला, जमना देवी, लालचंद, सत्यनारायण शर्मा व अन्य लोग मौजूद थे।

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