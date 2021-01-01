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ठगी:पाइप भेजने के नाम पर 11 लाख रुपए ठगे

अबोहर2 घंटे पहले
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थाना सिटी वन पुलिस ने सुंदर नगरी निवासी व्यक्ति से पाइप भेजने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी मारने के आरोप में जयपुर की एक कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक थानेदार सुखविंदर सिंह कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार सुंदर नगरी गली नं. 6 निवासी संजय झांब पुत्र इंद्र मोहन झांब ने मामला दर्ज करवाया कि जयपुर के 218 नवजीवन सिंघी कैंपस की कंपनी कृष्ण एग्रो ट्रेड्स के मालिक गिरीराज शाह पुत्र लाधूराम ने उसे पाइप भेजने के नाम पर अपने बैंक खाते में 11 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन बाद में उसे न पाइप भेजी और न ही पैसे लौटाए। पुलिस ने संजय झांब के बयानों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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