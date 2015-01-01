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रिमांड:6 क्विंटल चूरापोस्त व 65 हजार नशीली गोलियों के मामले में दूसरा आरोपी काबू

अबोहर2 घंटे पहले
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थाना खुईयांसरवर पुलिस द्वारा 6 क्विंटल चूरा पोस्त व 65 हजार नशीली गोलियों के मामले में नामजद जिला श्रीमुक्तसर साहिब के गांव कोटरेवाला निवासी दूसरे आरोपी जसबीर सिंह उर्फ निक्का को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे पुलिस द्वारा अदालत में पेश किया गया। जहां से अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि जसबीर सिंह उर्फ निक्का पर राजस्थान से नशा लाकर बेचने के कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले पुलिस ने आरोपी कर्मजीत सिंह उर्फ कम्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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