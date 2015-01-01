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मुकाबला:गोपीचंद कॉलेज में करवाए बात सुनाओ मुकाबले

अबोहर2 घंटे पहले
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स्थानीय गोपीचंद आर्य महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डाॅ. रेखा सूद हांडा के निर्देशन में अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य सभा द्वारा बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं के लिए बात सुनाओ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस मुकाबले का उद्देश्य छात्राओं के अंदर आत्म विश्वास जगाना और पंजाबी साहित्य के अमीर खजाने से उन्हें अवगत करवाना था। इस मुकाबले में अध्यापिका अमनप्रीत संधू के मार्गदर्शन में दो ग्रुपों में करीब 50 छात्राओं ने भाग लिया और बीए प्रथम सेमेस्टर की समस्त छात्राओं ने श्रोता बनकर दिलचस्प गतिविधियों को सुना।

पंजाबी लोकधारा में बहुत सारी नीति कथाएं, परी कथाएं, दंत कथाएं आदि को सुनाकर भरपूर मनोरंजन किया। बात सुनाओ मुकाबले के ग्रुप ए में आरजू ने पहला स्थान, महकदीप व रीतिका ने दूसरा स्थान और काजल व हरजोत ने तीसरा स्थान हासिल किया। ग्रुप बी के परिणामानुसार सोमपाल व अंजलि ने पहला स्थान, कोशल व मानसी ने दूसरा स्थान और समृद्धि व ममता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इनके अलावा रजनी, दिव्या व सिमर ने प्रोत्साहन पुरस्कार हासिल किया। प्रिंसीपल डाॅ. रेखा सूद हांडा ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे उपराले छात्राओं के विकास हेतु बहुत जरूरी है और शिक्षा को भी दिलचस्प बनाते हैं। इस आयोजन में डाॅ. सुनैना का भी सराहनीय योगदान रहा।

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