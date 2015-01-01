पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मुकदमा:दूसरे विद्यार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक व युवती काबू, 4 पर केस

अबोहर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना सिटी वन पुलिस ने 10वीं की ओपन परीक्षा में किसी ओर के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक व युवती को पकड़ते हुए सुपरिंटेंडेंट के बयानों पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अनुसार गुरु नानक एवी स्कूल की सुपरिंटेंडेंट पुनीता ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 4 नवंबर को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली द्वारा संचालित ओपन स्कूल प्रणाली के अंतर्गत गुरु नानक एवी स्कूल में चल रही परीक्षा में उन्होंने सुधीर चौधरी के स्थान पर जलालाबाद निवासी राकेश व छात्रा कमलेश रानी के स्थान पर गोबिंद नगरी निवासी पूनम को पकड़ा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें