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सड़क हादसा:पेड़ उखाड़ते ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, युवक की मौत

अबोहर2 दिन पहले
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ट्रैक्टर से खेत में पेड़ उखाड़ रहे 17 वर्षीय युवक ट्रैक्टर के नीचे आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। जवान युवक की मौत की सूचना मिलने पर पूरे गांवों में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार गांव दीवानखेड़ा निवासी 17 वर्षीय विशाल कुमार पुत्र मदन लाल अपने खेत में मंगलवार को ट्रैक्टर से पेड़ों को उखाड़ रहा था कि अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे विशाल कुमार ट्रैक्टर के नीचे दब गया। जब आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भागकर विशाल को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला, लेकिन इतने में विशाल की मौत हो चुकी थी। जवान बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

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