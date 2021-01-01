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श्रद्धांजलि सभा:बलराम जाखड़ की पुण्यतिथि पर कांग्रेस व यूथ कांग्रेस ने आयोजित किया श्रद्धांजलि समारोह

अबोहर2 घंटे पहले
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किसानों के मसीहा स्व. बलराम जाखड़ की पांचवी पुण्यतिथि पर नगर कांग्रेस व यूथ कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन अबोहर मंडी नं 1 स्थित कांग्रेस कार्यालय में किया गया। जिसमें उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा वर्करों ने बलराम जाखड़ को पुष्प अर्पित किए। नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहनलाल ठठई ने जाखड़ के जीवन के बारे में जानकारी दी ।

इस मौके पर यूथ कांग्रेस प्रधान अतिंदरपाल सिंह तिन्ना, पुनीत अरोड़ा सोनू, सुभाष बाघला, विक्रम शर्मा (विक्की), डा. सतीश नरूला, डा. मुकेश, गौरव नारंग, घनश्याम पंजकोसी, मनित शर्मा, सुनील शर्मा सेवा दल, मोनू आर्य, शिव शंकर अग्रवाल, महिंदर आर्य, भीष्म धूड़िया, बलवंत राय, चीमा खुब्बन आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे।

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