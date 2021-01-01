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आंदोलन:कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए टीएसयू ने किया रोष प्रदर्शन

अबोहर2 घंटे पहले
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नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर समस्त पंजाब में बिजली कर्मचारियों द्वारा बिजली बिल संशोधन 2020 रद्द करवाने व तीन कृषि कानून रद्द करवाने के लिए टेक्निकल सर्विस यूनियन प्रांतीय कमेटी की काल पर अबोहर मंडल के कर्मचारियों ने मंडल कार्यालय के समक्ष रोष प्रकट किया।

वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार ने समस्त किसान जत्थेबंदियों संग बैठक में निर्णय किया कि बिजली बिल 2020 को सदन में पेश नहीं करेंगें। लेकिन मौजूदा सत्र में यह बिल लाकर सरकार अपने वादे से मुकर गई। उन्होंने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बिजली कर्मचारी किसानी आंदोलन में बढ़चढ़ कर भाग लेगें।

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