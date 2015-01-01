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तापमान:सर्दी का कहर जारी, अधिकतम तापमान 16 डिग्री व न्यूनतम 3 डिग्री तक लुढ़का

अबोहर3 घंटे पहले
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दिसंबर महीने में शीतलहर के साथ पड़ रही हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। घनी धुंध के कारण लोग बेहद प्रभावित हो रहे हैं।

पिछले चार दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और शीतलहर के साथ घना कोहरा पड़ रहा है। वीरवार को सुबह के समय अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक लुढ़क गया लेकिन सुबह 10 बजे तक धुंध के बाद से लगी चिलचिलाती धूप से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। वीरवार सुबह तापमान में गिरावट के साथ पड़ी धुंध के कारण सुबह के समय रोड पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। मेन हाइवे पर विजिबिलिटी 15 मीटर रही। जिससे वाहन चालकों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वहीं तापमान गिरने से बढ़ी ठंड के कारण बच्चों व बुजुर्गों के साथ-साथ कामकाज पर जाने वाले को लोगों को बेहद परेशानी हुई।

उधर, घनी धुंध और ठंड के कारण किसानों को फायदा होगा। गांव बहावलबासी के किसान कुलबीर सिंह, गुरमीत सिंह व बिट्‌टू कंबोज ने कहा कि ठंड के कारण गेहूं की फसल की पैदावार अच्छी होगी क्योंकि जितनी धुंध होगी, उतना ही गेहूं जल्दी बढ़ेगी। इसके अलावा किन्नू, चने के लिए ठंड बेहद फायदेमंद है।

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