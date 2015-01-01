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हादसा:मानसिक परेशानी के चलते युवक ने निगला जहर, मौत

अबोहर2 दिन पहले
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करीब 4 महीने पहले विवाहित गांव कंधवाला अमरकोट निवासी एक युवक द्वारा रविवार को मानसिक परेशानी के चलते जहरीली वस्तु निगल ली। जिससे परिजन उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में लेकर आए, जहां से उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान सोमवार उसकी रात को मौत हो गई। थाना बहाववाला पुलिस ने मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृत (25) अभिषेक पुत्र फूला राम के भाई मेनपाल ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसके भाई की करीब 4 माह पहले शादी हुई थी और वह एक आरएमपी डॉक्टर के साथ काम करता था। पिछले कुछ दिनों से वह मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने 13 दिसंबर को किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया।

इसके बाद वे उसे एक निजी अस्पताल में लेकर आए, जहां से उसकी हालत बिगड़ने पर वे उसे उपचार के लिए श्रीगंगानगर के अस्पताल में ले गए। जहां सोमवार रात उसकी मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

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