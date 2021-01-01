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स्कूल रिओपन:11 महीने बाद आज स्कूल जाएंगे नन्हे बच्चे,20 मार्च से बंद प्राइमरी स्कूल सरकारी आदेश पर आज से खुलेंगे

बरनाला5 घंटे पहले
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पिछले साल 20 मार्च से बंद प्राइमरी स्कूल आज खुलेंगे। प्रदेश सरकार के आदेश पर जिले के तमाम सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी क्लास से लेकर सभी क्लासों के बच्चे स्कूल जाएंगे, जिसे लेकर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अफसर एलिमेंट्री जसवीर कौर व उपजिला शिक्षा अफसर वसुंधरा कपिला ने कहा कि प्रदेश सरकार के आदेश से सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में हर तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते बच्चों को घरों में ही शिक्षा दी गई थी, लेकिन बच्चों का सही तरीके से मानसिक व शारीरिक विकास करवाने के लिए उन्हें स्कूलों में आना बेहद जरूरी होता है। कोविड-19 का सबसे गहरा प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा जिनका यह पहला सैशन था, लेकिन अब प्रभाव कम हो रहा है। इसके चलते सरकार ने फिर से स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। लेकिन फिर भी सभी स्कूलों में कोविड़-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों के मुखिया को लिखकर भेज दिया गया है।

शिक्षकों में उत्साह, स्कूल को बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रंगीन और सुंदर बनाया- शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों में इन युवा छात्रों के आने को लेकर शिक्षक बहुत उत्साहित हैं। शिक्षक स्वयं इन छात्रों की कक्षाओं की सफाई और सजावट कर रहे हैं। करमजीत सिंह, प्रमुख शिक्षक सरकारी प्राथमिक विद्यालय, बाबा अला सिंह ने कहा कि स्कूल के शिक्षक इन छोटी कक्षाओं के छात्रों के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। स्कूल स्टाफ रूपिंदरजीत कौर, परविंदर कौर, नीटू बाला, सुखविंदर कौर और अमनदीप सिंह ने भी पेंटिंग बनाई है। हाथ से स्कूल की बेंच और स्कूल को बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रंगीन और सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि लंबे समय के बाद स्कूल आने वाले छोटे बच्चे मानसिक खुशी महसूस कर सकें। कर्मजीत सिंह हेड टीचर ने बताया कि अमनदीप सिंह खुद स्कूल के टीचर्स के साथ दीवारों और खंभों को खूबसूरत और एजुकेशनल लुक दे रहे हैं।

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