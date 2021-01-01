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कृषि कानून:सिंघु बॉर्डर पर मोर्चे में दिल का दौरा पड़ने से बरनाला के किसान की मौत

बरनाला5 घंटे पहले
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कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान बरनाला के एक किसान की दिल्ली मोर्चा में जान चली गयी। चन्ननवाल निवासी रजसमेल सिंह (50) 26 नवंबर से दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर सक्रिय था और आज दोपहर लगभग 2 बजे अचानक बीमार हो गया। उसे हरियाणा के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार, मौत का कारण दिल का दौरा पड़ने की संभावना है। भाकियू (राजेवाल) के जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह छीनीवाल ने कहा कि जसमेल सिंह सिंघु सीमा पर पिछले दो महीने से थे।

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