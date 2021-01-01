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अभियान:बरनाला के डीसी व एसएसपी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन

बरनाला5 घंटे पहले
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  • फ्रंटलाइन दिग्गजों का टीकाकरण करने के लिए अभियान का शुभारंभ

कोविड-19 विरोधी वैक्सीनेशन का पहला चरण समाप्त होने के बाद सेहत विभाग की तरफ से कोविड-19 से लड़ने वाले फ्रंट फुट के अधिकारियों व कर्मचारियों के कोविड-19 का इंजेक्शन लगाने की शुरुआत की गई, जिसके पहले दिन जिले के डिप्टी कमिश्नर तेज प्रताप सिंह फूलका व जिला पुलिस मुखी संदीप गोयल सहित कई उच्चाधिकारियों ने कोविड़-19 का इंजेक्शन लगवाया। सभी अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि समाज व देश को कोविड़-19 से मुक्त करने के लिए जरूरी है कि सभी लोग अपनी टर्म के अनुसार कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाएं, जिससे इस वायरस से देश को मुक्ति दिलाई जा सके।

सीएमओ बरनाला ने कहा कि इस दौर में कोरोना महामारी के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले विभागों के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके तहत वे पहले ही खुद को टीका लगा चुके हैं, ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें और बाकी कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित किया जा सके। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर बरनाला तेज प्रताप सिंह फूलका व जिला पुलिस प्रमुख संदीप गोयल ने कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की तरफ से जो

वैक्सीनेशन तैयार की गई है वह दुनिया की सर्वोत्तम वैक्सीनेशन में से एक है। इसलिए सभी लोगों को बिना किसी डर भय के आगे होकर कोविड़-19 का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिससे हम इससे मुक्ति पा सकें। इस अवसर पर एसपी (मुख्यालय) हरवंत कौर और सिविल अस्पताल बरनाला के डॉ. मनप्रीत सिद्धू को भी कोरोना के खिलाफ टीका लगाया गया था, जिसकी दूसरी खुराक 28 दिन लेगी। इस अवसर पर सिविल सर्जन बरनाला डॉ. हरिंदरजीत सिंह, एसएमओ डॉ. तापिंदरजोत कौशल और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

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