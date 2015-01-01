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कोरोना:कॉलेज में स्टाफ के कोविड-19 टेस्ट लिए

बरनाला2 घंटे पहले
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स्थानीय एसएसडी कॉलेज में कोविड-19 के दिशानिर्देशाें के अनुसार कॉलेज स्टाफ के कोविड-19 के सैंपल टेस्ट लिए गए। प्रिंसिपल लाल सिंह ने बताया कि सरकार के नए निर्देश हैं, जिनके तहत यूनिवर्सिटी 16 नवंबर को कॉलेज खोलने की संभावनाओं के मद्देनजर कॉलेज में सफाई और सभी क्लासरूमों को सैनिटाइज करवा रही है।

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