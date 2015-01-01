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सावधानी जरूर बरतें:सुधर रहा कोरोना का ग्राफ, बिगड़ रही लोगों की आदतें, न सोशल डिस्टेंसिंग और न लगा रहे मास्क

बरनाला2 घंटे पहले
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बरनाला में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाजार में सब्जी खरीदते लोग।
  • महामारी के प्रति लापरवाही बरत रहे लोग, पिछले महीने से बढ़ी टेस्टिंग, नए केस एक तिहाई हुए कम

(चेतन शर्मा) जिले में कोरोना का ग्राफ ज्यों-ज्यों सुधर रहा है वैसे ही लोगों की आदतें बिगड़ रही हैं।कोविड-19 को लेकर लोग बेपरवाह हो गए हैं। इस पर ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही लोग खुद इस पर ध्यान दे रहे हैं। जिसके चलते दुनिया के कई बड़े शहरों की तरह जिले में एक बार फिर से कोविड-19 के हालात बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले महीने के मध्य के मुकाबले इस महीने के आंकड़े जिला निवासियों को सुकून देने वाले हैं।

जिले में यहां टेस्टिंग की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं नए आने वाले केसों में एक तिहाई गिरावट दर्ज की गई है। जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। बाजारों में बिना मास्क वह बिना सोशल डिस्टेंस के उमड़ रही भीड़ के चलते कोविड-19 के जानकार सेहत विभाग के अधिकारियों को चिंतित है। लेकिन लोग इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं।

11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक पिछले महीने की 11 से लेकर 20 तक के मुकाबले टेस्टिंग में बढ़ोतरी हुई है वही नए आने वाले केसों में एक तिहाई की गिरावट दर्ज की गई है। सिविल अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक कुल 4495 कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं। जिनमें से नए आने वाले केस मात्र 42 ही हैं।वही 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक कोविड-19 के 4246 टेस्ट किए गए थे। लेकिन उनमें से 151 नए केस आए थे।

लोग न सुधरे तो अगले महीने से बिगड़ सकते हैं हालात

दुनिया के बड़े शहरों में कोविड 19 की तीसरी लहर शुरू हो गई है। कई बड़े शहरों में फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिविल अस्पताल बरनाला के एसएमओ डॉक्टर ज्योति कौशल ने कहा कि जिला बरनाला में पहली लहर के दौरान भी देश के बड़े शहर दिल्ली व मुंबई जैसे बड़े शहरों से कोरोना 1 महीने बाद आया था। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में केस कम होने के बाद फिर से बढ़ गए हैं। जिससे इस बात की चिंता है कि बरनाला में केस फिर से बढ़ने ना शुरू हो जाएं। वहीं लोगों द्वारा दिखाई जा रही लापरवाही बेहद चिंताजनक है।

बरनाला में 2 और नए केस आए

काेविड-19 के 2 नए मामले आए हैं जबकि 4 ठीक हुए हैं। अब जिले में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 2182 हो गई है, जबकि 119 लोग एक्टिव हैं और 2007 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं, अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है। नए आए केसों में एक तपा व एक धनोला से है। अब बरनाला में कुल 47, तपा में 30, धनोला में 31, महलकलां में 11 एक्टिव मरीज हैं।

संगरूर में 12 नए पॉजिटिव केस

जिले में लगातार दूसरे दिन किसी कोरोना मरीज ने दम नहीं तोड़ा है। हालांकि 12 नए कोरोना केस जिले में पाए गए है। जिनमें से 7 मरीज संगरूर, 2 लौंगोवाल, 1 अहमदगढ, 1 भवानीगढ़ व 1 मरीज फतेहगढ़ पंजगराइयां में मिले हैं। अब जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4132 हो गई है। जिनमें से 3856 मरीज कोरोना को मात दे चुके है। शुक्रवार को 14 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी मिली है। जिले में 95 मरीज एक्टिव रह गए हैं।

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