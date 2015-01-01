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बैठक:जिला भाजपा प्रधान के घर आए पूर्व मंत्री कालिया को 6 घंटे तक किसानों ने घेरा

बरनाला3 घंटे पहले
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भाजपा के जिला प्रधान यादविंदर शैंट्टी के घर पर आगामी नगर कौंसिल चुनाव को लेकर बैठक करने आए भाजपा के कोर कमेटी मेंबर व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया का किसानों ने 6 घंटे तक घेराव किया। प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे अपने लोकल भाजपा नेताओं से पता चला है कि आप लोग बेहद दुखी हैं।

केंद्र सरकार द्वारा पास किए जिस कानून का विरोध कर रहे हैं। पूरी बात वह केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इससे पहले भी वह केंद्रीय भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान व खेतीबाड़ी मंत्री तक बातचीत कर चुके हैं और अगर किसान चाहे तो वह केंद्र सरकार और किसानों के बीच हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसानों ने शाम 4 बजे उन्हें निकलने का रास्ता दिया। किसान नेता बलजिंदर सिंह, बलौर सिंह व कृष्ण सिंह ने कहा कि जो भी बड़ा नेता आएगा उसका घेराव इसी तरह से किया जाएगा। अगर किसान के दर्द को कम नहीं किया तो इसका खामियाजा समाज के हर वर्ग को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब का मुख्य आर्थिक धंधा खेती-बाड़ी की है।

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