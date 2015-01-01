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खाद्य सैंपल:सेहत विभाग ने भरे खाद्य पदार्थों के 7 सैंपल

बरनाला2 घंटे पहले
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सेहत विभाग ने दिवाली के 2 दिन पहले शहर में खाद्य पदार्थों के 7 सैंपल दुकानों से भरे। अब टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। फूड इंस्पेक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि सेहत विभाग की टीम ने तीन दुकानों से खोया बर्फी, चमचम, दूध, दही आदि के सैंपल भरे। लैब सेइरिपोर्ट गलत आती है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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