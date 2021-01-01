पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नामांकन:आखिरी दिन बरनाला और धनौला में भाजपा के प्रत्याशियों ने किया नामांकन

बरनाला5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

14 फरवरी को होने वाले नगर कौंसिल चुनाव के लिए जिला बरनाला की 4 नगर कौंसिल के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया। चारों नगर कौंसिल में कुल 375 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आज कागजों की जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी। कल नामांकन पत्र वापस लेने का आखरी दिन होगा और कल ही सभी को चुनाव चिन्ह और अलाट कर दिए जाएंगे। नगर कौंसिल बरनाला से के 31 वार्डों से कुल 182, नगर कौंसिल,

भदौड़ के 15 वार्डों से 57 नगर कौंसिल, तपा के 15 वालों से 73 व धनौला के 13 वार्डों से 63 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने आखिरी दिन बरनाला व धनौला से नामांकन पत्र भरे। भाजपा के प्रदेश युवा मोर्चा के सचिव नीरज गर्ग की माता सरोज देवी सहित सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser